Organização lança campanha para apoiar idosos luso-americanos isolados devido ao coronavírus

O Conselho de Liderança Luso-americano, PALCUS, lançou a campanha "Support our Elders" para apoiar com refeições, tecnologia e cartas os idosos da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, isolados por causa da pandemia da covid-19.

A iniciativa passa pela angariação de fundos para financiar refeições para os membros mais vulneráveis das comunidades portuguesas, a 12 dólares cada, que serão "distribuídos de forma equitativa" pelas organizações com que a PALCUS estabeleceu parcerias, disse à Lusa a presidente do conselho de liderança, Angela Simões.

As organizações comunitárias, que estão espalhadas pelo país e fornecem serviços locais, são a POSSO - Organização Portuguesa para Serviços Sociais e Oportunidades, em São José, VALER, pastoral sócio-caritativa no vale de São Joaquim, NYPALC, conferência luso-americana em Nova Iorque, MAPS - Aliança de Falantes de Português em Massachusetts e IAC - Centro de Assistência a Imigrantes, em New Bedford.

"Algumas das organizações tinham as portas abertas e ofereciam refeições", disse a responsável, referindo que esse serviço é importante porque "cozinhar pode ser perigoso para os mais velhos" e muitos estão agora isolados e a viver sozinhos.

Os fundos apoiarão organizações que "não estão apenas a fornecer refeições, mas também sacos com produtos de mercearia", visto que ir ao supermercado nesta altura pode ser perigoso para os seniores.

Outra componente da iniciativa "Support our Elders" (Apoiem os nossos Idosos) é a angariação de dispositivos tecnológicos para permitir que os mais velhos mantenham contacto com familiares. "Estamos a pedir às pessoas que doem dispositivos para videochamadas diretamente às organizações, e dessa forma eles podem determinar quem precisa mais", explicou Angela Simões.

A PALCUS está também a pedir à comunidade que envie cartas, desenhos e mensagens de apoio, para estreitar a comunicação com os "entes queridos que são idosos e que estão isolados em casas de repouso ou vivem sozinhos". Estas mensagens serão entregues pelas associações parceiras juntamente com as refeições.

O conselho criou ainda um livro com fichas de atividades que pode ser imprimido e distribuído pelos idosos, antecipando um lançamento que estava previsto para junho, mês de Portugal.

Segundo Angela Simões, a campanha "dá às pessoas uma oportunidade de participarem e de sentirem que estão a fazer alguma coisa".

A responsável publica também hoje, através da Riso Books e da PALCUS, o livro infantil ilustrado "Was that you?", cujas receitas vão reverter integralmente para a Alexandre António da Costa Simões Memorial Scholarship. É uma bolsa universitária para lusodescendentes criada em memória do seu filho, que morreu em 2019.

Estas iniciativas decorrem paralelamente às campanhas "Portuguese Heroes" (Heróis Portugueses) e "Support Portuguese Business" (Apoiem Negócios Portugueses), que se focam nas redes sociais.

No primeiro caso, a ideia é destacar luso-americanos que estão na linha da frente contra a covid-19, como médicos, enfermeiros, agentes da autoridade e outras profissões essenciais. "É para reconhecer as pessoas que provavelmente não recebem agradecimentos diariamente", disse Angela Simões.

No segundo caso, a intenção é incentivar a comunidade a comprar produtos e gastar dinheiro em empresas de luso-americanos, como restaurantes e cafés com takeaway e lojas online de produtos relacionados com a cultura portuguesa.

"Se não o fizermos, muitos destes negócios estão em risco de fechar em permanência, não apenas por agora", explicou a responsável. "Queremos encorajar as pessoas a apoiarem os negócios portugueses".

A gala anual da PALCUS, que estava marcada para 9 a 11 de outubro na Flórida, foi cancelada por causa da situação de emergência de saúde pública.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (66.224) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,1 milhões).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 241 mil mortos e infetou cerca de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.