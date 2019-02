Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Organizações feministas protestam em cinco cidades contra violência doméstica

Rede '8 de março' vai promover "protestos ruidosos" durante o Dia dos Namorados.

Por Lusa | 10:05

A rede 8 de março, um coletivo de organizações feministas, promove esta quinta-feira, Dia dos Namorados, "protestos ruidosos", em cinco cidades do país, contra o silenciamento da violência doméstica, pelas vítimas, mas também contra a violência no namoro.



Os protestos estão previstos para o Porto, para Braga, para Coimbra, para Aveiro e para Lisboa. No Porto haverá uma ação de sensibilização e de 'visibilização' sobre violência doméstica, "por todas [as mulheres] que tombaram, por todas as que sobreviveram, por todas as que vivem este inferno", segundo um comunicado da organização.



O coletivo de organizações feministas lembra que hoje é o Dia dos Namorados e aponta que há estudos sobre violência no namoro que demonstram que "uma parte significativa dos e das jovens não reconhece situações tipificadas como violência", alertando que "a violência se encontra ainda perfeitamente naturalizada e legitimada".



"É um sinal de alarme que deve soar bem alto, porque estes dados revelam que os comportamentos abusivos começam desde muito cedo", destacam, lembrando que neste ano já foram assassinadas 10 mulheres em Portugal.



Defendem que "nenhum país decente pode encolher os ombros perante uma tragédia que a cada dia soma mais vítimas" ou "pode considerar normal que 85% das queixas sejam arquivadas".



A Plataforma rede 8 de março existe desde 2011 e integra mais de 30 associações e sindicatos que têm como objetivo organizar uma greve feminista nacional no Dia Internacional da Mulher, que se assinala no dia 08 de março, com manifestações por todo o país, à semelhança do que aconteceu no ano passado em Espanha.



