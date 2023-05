O ofertório das missas do último domingo nas paróquias da Diocese da Guarda reverteu para a construção do novo órgão da Sé, conforme pedido do bispo D. Manuel Felício em carta enviada aos sacerdotes.



Na missiva, o bispo da Guarda pediu que se fizesse um esforço para o financiamento do novo órgão, que já está em execução.









