As autoridades de Saúde não conseguiram explicar a origem do contágio de 81 por cento dos casos registados na última semana, revelou André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde (DGS), na reunião do Infarmed. Segundo o especialista, a informação laboratorial é pouco conclusiva e tem de ser “enriquecida por identificações feitas pelos médicos”. Na reduzida parcela de casos (18,6%) em que a origem da transmissão registada a semana passada foi identificada, 60 por cento dos contágios ocorreram no seio familiar, revelou o responsável da DGS, repetindo informação já avançada anteriormente. Seguem-se os contextos laboral, os lares e as escolas como principais ambientes de contágio pela Covid-19.O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, afirmou que o primeiro-ministro propôs que as reuniões entre especialistas e políticos voltem a realizar-se com regularidade.Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN, afirmou que é necessário “regular aspetos da vida em sociedade, como o teletrabalho”, garantindo a adaptação ao contexto pandémico.Mariana Silva (Partido Ecologista ‘Os Verdes’) defendeu medidas que protejam os trabalhadores nos locais de trabalho e transportes públicos, afirmando que essa segurança “não está sempre garantida”.Moisés Ferreira (Bloco de Esquerda) defendeu que “só com mais Estado, mais ação social, criação de direitos para a população, é que vai ser possível enfrentar e derrotar a pandemia”.O dirigente do PCP Jorge Pires afirmou que a restauração é responsável por apenas 2% dos contágios, segundo um estudo. “Pelos vistos não é ali que está o problema”, afirmou o responsável.