Os Bourbons: Uma dinastia de viciados em sexo

Sabia que Afonso XIII de Espanha, avô do rei emérito Juan Carlos, era produtor de filmes pornográficos, sob pseudónimo? E que o fundador da dinastia, Filipe, o quinto do nome, chegava a receber os seus ministros ainda na cama com a sua segunda mulher, a italiana Isabel Farnésio? Tudo isto e muito mais, de Filipe V a Filipe VI, fica a saber quem ler o divertido livro de Marta Cibelina, curioso pseudónimo de uma "jornalista madrilena todo-o-terreno" nas palavras da própria, Os Bourbons e o Sexo (edição A Esfera dos Livros).



Neste ensaio histórico-sexual, segundo a autora, são-nos descritos os gostos reais na cama, os seus desejos, vícios, fantasias. Com um sentido de humor muito próprio, afirma que "os espanhóis sempre foram muito tolerantes em matéria de sexo" mas, acrescenta, "exceto quando as protagonistas destas histórias foram rainhas e não reis." Monárquica assumida, Marta Cibelina defende que Juan Carlos, ao contrário do que pretendem os seus detratores, não ficou caro aos cidadãos.





