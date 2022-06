Os femicídios que nos assombram. Ou como ainda se morre por se ser mulher

A História de Portugal é hoje marcada por mais dias de democracia do que de ditadura. Neste percurso de liberdade, são muitas as conquistas alcançadas em matéria de Direitos Humanos e, muito particularmente, de Direitos das Mulheres. No campo da promoção da igualdade de género e da prevenção e do combate à violência de género, o país é atualmente referência a nível europeu, tendo desenvolvido leis, políticas públicas e medidas que o situam, inclusive, na 22.ª posição do Global Gender Gap Index 2021, do Fórum Económico Mundial, que cobre 156 países.



