Os golfinhos estão de regresso ao rio Tejo

Hoje houve golfinhos e uma baleia no Tejo. pic.twitter.com/RtYitJbCti — Nanda (@Pankake007) June 11, 2023

Golfinhos voltaram a dar à costa no rio Tejo, este fim de semana. Também uma baleia anã foi avistada entre os barcos que passavam pelas duas margens.A Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for NAture (ANP|WWF), apresentado em Lisboa, já tinha salientado que o estuário do Tejo, um dos maiores da Europa e o mais ameaçado a nível nacional, registou melhorias de qualidade ambiental nos últimos 30 anos devido à diminuição da poluição, nomeadamente pelo tratamento das águas residuais e redução de industrias poluentes, o que permitiu o aumento da abundância de várias espécies de peixe, a recuperação de habitats e, em consequência, o regresso dos golfinhos.