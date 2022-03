Os homens também sofrem nos divórcios: "A sensação é a de passarmos a andar no nevoeiro cerrado"

"Poucos dias depois do divórcio (andava em mudanças), a minha ex-mulher aparece em casa acompanhada por um sujeito, vinham de almoçar e não contavam que eu estivesse em casa, no terraço. Ele ficou perplexo por me ver, ficou parado à porta, não entrou. Ela vinha eufórica. Esta situação causou-me um mal-estar, um desfalecimento. A transpiração surgiu de uma forma repentina, fiquei com a camisa toda molhada. Há um conjunto de sintomatologias desagradáveis provocadas por pensamentos que nos inundam de incertezas e perplexidades, relativamente às atitudes do outro. As sensações físicas são de várias ordens, desde calafrios, sensação de desmaio, falta de apetite, a distúrbios intestinais."





