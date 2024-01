"Os nossos lábios tocar-se-iam e um desejo incontrolável viria à superfície. Faríamos amor o resto da noite"

Há alguns anos, conheci o melhor amigo de um amigo num daqueles jantares onde se reúnem várias pessoas sem nexo., o primo afastado, a namorada nova de alguém. Enfim, uma panóplia estranha de pessoas desemparelhadas que se sentaram numa mesa para um jantar bastante bizarro, cujo propósito deveria ser pôr em dia todos os outros jantares em atraso com cada uma daquelas pessoas.. O Mateus, um alfacinha que decidiu tornar-se carioca com a entrada na vida adulta, usufruindo das facilidades de pertencer a uma família que sempre viveu entre os dois países. Nessa noite, a conexão que se criou à mesa passou para o digital e fomos mantendo contacto regular., enraizada e sem outro destino. Curiosamente, de todas as vezes que veio a Portugal penso que tomámos apenas um café e estava tudo bem. Eu gostava do facto de o Mateus ser apenas o meu amigo online. Era como se fosse uma entidade omnipresente que responde aos meus anseios, mas cuja presença não existe de facto. E não, não o estou a comparar a Deus, embora a sua fisionomia seja um tanto ou quanto uma bênção angelical. Cabelo loiro desgrenhado, olhos castanhos-claros, ombros largos de atleta. E Anjo se revelou.Continuar a ler, aqui