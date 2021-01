Os números que explicam a rutura nos hospitais e a previsão de recorde de internados com Covid-19 em UCI

Os hospitais do SNS estão cada vez mais perto da rutura, avisou a Ministra da Saúde, Marta Temido, durante o último fim de semana. As medidas de confinamento anunciadas pelo Governo ainda não apresentam resultados efetivos na redução de novos casos de Covid-19 e os hospitais continuam no limite.Os últimos números sobre internamentos ligados ao novo coronavírus em hospitais de todo o SNS apontam para 4889 pessoas internadas. Destas quase cinco mil pessoas, 647 estão internadas em unidades de Cuidados Intensivos.Na região de Lisboa e Vale do Tejo, estavam este domingo internados perto de metade (2054) dos 4889 doentes hospitalizados por Covid-19 em todo o País. As UCI da região tinham 243 doentes com Covid-19.está cada vez mais perto da sua capacidade máxima de acolhimento de doentes Covid.No total, o CHLN tem disponíveis 250 camas para doentes Covid das quais 48 são de UCI. Este domingo, estavam 202 pessoas internadas, 43 em Unidades de Cuidados Intesivos. Os números revelam que na CHLN, apenas existem cinco camas disponíveis para novos doentes que necessitem de Cuidados Intensivos., em Almada, também anunciou que está em risco de uma situação de 'pré-catástrofe' nos últimos dias. O hospital atingiu o máximo de capacidade de camas devido ao aumento do número de infetados com Covid-19. O hospital registou, no sábado, 148 doentes internados em enfermaria, 18 em Unidade de Cuidados Intensivos e três doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária., em Loures, contabilizava este domingo 204 doentes internados com Covid-19. Destes mais de 200 doentes, 19 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.Durante um debate para as presidenciais que contou com a participação do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma revelação sobre a luta contra a pandemia de Covid-19 em Portugal e já apontou a número recorde de internamentos em UCI.Marcelo Rebelo de Sousa antecipou um agravamento da pandemia em Portugal, indicando que se prevê, "para sexta-feira desta semana, qualquer coisa como 700 a 800 internados em cuidados intensivos, ao ritmo de 10, 11, 12, 13 mil casos por dia, e cerca de cinco mil, entre 4.800 e cinco mil internados".