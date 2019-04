Saiba também quais os lugares mais luxuosos de norte a sul do País.

18:43

É de se esperar que os concièrges de hotéis de luxo em todo o mundo consigam resolver situações especiais, como reservar restaurantes muito concorridos, comprar peças raras ou arranjar bilhetes para concertos ou espetáculos exclusivos. E isso a qualquer momento do dia. Contudo, há uma realidade que permite um outro nível de extravagância, onde o céu é (ou não) o limite e há quem tenha de ir muito além da imaginação para agradar os hóspedes dos hotéis mais exclusivos do mundo.



Saiba mais no artigo da revista Máxima.