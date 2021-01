Os quatro sintomas da nova variante da Covid-19 que não deve ignorar

O aparecimento e propagação da nova variante de Covid-19 está a deixar o Mundo em estado de alerta.



O Centro de Prevenção de Controlo e Doenças (CDC), nos EUA, recomenda que as pessoas que desenvolvam determinados sintomas procurem um médico uma vez que, de acordo com a organização governamental, estes podem provocar danos severos.



Embora a nova estirpe tenha surgido no Reino Unido, em poucos meses já atingiu pessoas em vários países do mundo.





De acordo com o Times of India, a nova estirpe da Covid-19 denominada VUI 202012/01 inclui uma mutação genética da proteína spike, que pode causar a disseminação mais fácil do vírus.

O CDC divulgou, por isso, quatro sintomas alarmantes da nova variante da Covid-19, nomeadamente a falta de ar ou dificuldade em respirar; sensação de confusão; dor persistente no peito ou fadiga e necessidade extrema e constante de dormir.