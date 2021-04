De Lisboa a Coimbra, passando por Sines. A normalidade parece ter regressado às ruas portuguesas e com ela os reencontros, os sorrisos, as gargalhadas e as cervejas nas mãos.Os portugueses saíram esta segunda-feira à rua e aproveitaram o bom tempo que se fez sentir nas esplanadas que há muito estavam encerradas.Apesar da incerteza na continuação do processo gradual de desconfinamento, cada passo dado parece ser um "respirar de alívio" e as ruas voltaram a ganhar vida.Veja as imagens.