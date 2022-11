As trabalhadoras ‘trans’ do sexo no Norte ficaram mais expostas a episódios de violência durante a pandemia. A conclusão é de um estudo da Universidade do Minho que reuniu 11 testemunhos de mulheres sobre a sua experiência com o trabalho sexual durante este período. “Tiveram que optar: ou colocavam a saúde em risco ou ficavam sem rendimentos”, afirma Diana Silva, autora de uma tese de mestrado em Sociologia.Os relatos destas trabalhadoras mostram um aumento de casos de violência verbal e física de clientes, principalmente quando estas mulheres se recusavam a ter sexo sem proteção.