Ourém distribui cinco mil vales a alunos para compras no comércio tradicional

A Câmara de Ourém, no distrito de Santarém, vai distribuir cinco mil vales de cinco euros a alunos do concelho, para compras nos estabelecimentos do comércio tradicional que adiram à iniciativa, disse esta quinta-feira o presidente do município.

"Vamos distribuir cinco mil vales de cinco euros a alunos do nosso concelho. O objetivo é o de que possam adquirir produtos nas lojas do comércio tradicional aderentes", afirmou Luís Albuquerque, adiantando que a programação de Natal deste ano tem uma poupança de 80 mil euros face a 2019, verba que será canalizada para apoios ao comércio local e às famílias carenciadas.

O ano passado, as festividades de Natal no concelho custaram na ordem dos 150 mil euros.

Ainda no âmbito do comércio local e nas lojas que adiram à campanha "No Natal compre no comércio local... e ganhe prémios", os clientes, por cada 15 euros de compras, têm direito a um vale, referiu Luís Albuquerque.

"Estes vales serão sorteados e os prémios são 150 'vouchers' de 75 euros cada para que o cliente possa voltar a adquirir produtos na loja da qual recebeu o vale para o sorteio", explicou o autarca.

Segundo Luís Albuquerque, com esta campanha pretende-se "ajudar o comércio tradicional e também incentivar as pessoas do concelho a comprarem cá e não irem para outros locais".

"Tem havido uma grande adesão dos lojistas. Em três dias temos 100 estabelecimentos comerciais aderentes e isso significa que possamos ter de aumentar o número de 'vouchers' a sortear", disse.

Considerando que estas ações são uma ajuda num momento em que "muitos comerciantes estão com dificuldades", o autarca declarou-se esperançado de que "os munícipes possam aderir em força, de forma a minorar as dificuldades que o comércio está a passar tendo em conta a situação da pandemia".

O presidente da Câmara acrescentou que a verba resultante da poupança na programação de Natal vai permitir, também, oferecer uma prenda às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, assim como distribuir cabazes pelas famílias carenciadas do concelho que estão a ser acompanhadas pelos serviços de ação social do município.

"No caso de famílias com crianças, os cabazes incluem brinquedos", declarou, referindo que são cerca de 60 os agregados acompanhados por aqueles serviços.

Luís Albuquerque admitiu que "este Natal será diferente, desde logo pelas limitações das deslocações, mas também porque há pessoas que estão a passar por mais dificuldades por força do desemprego".

"Se alguém necessitar de algum apoio do município, pedimos que contactem a nossa Divisão de Ação Social, para que se possa avaliar a situação e decidir eventual ajuda", apelou ainda Luís Albuquerque.