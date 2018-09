Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Outono chega com temperaturas perto dos 40 graus

Évora e Beja vão ser os distritos mais quentes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Ooutono começa este domingo e chega quente, com previsão de temperaturas máximas perto dos 40 graus.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Évora e Beja deverão ser os distritos mais quentes, com os termómetros a registarem máximas de 39 graus e mínimas de 18 e 19 graus, respetivamente.



Santarém e Setúbal vão registar 37 e 36 graus, enquanto que para Lisboa e Porto estão previstas máximas de 33 e 26 graus.