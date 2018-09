Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Outono começa com máximas perto dos 40 graus

Na terça-feira, a temperatura começa a descer.

Por Bernardo Esteves | 09:52

O outono começa este domingo com temperaturas a rondar os 40 graus. Para hoje, é já esperada uma subida, com os termómetros a chegarem aos 32 graus em Lisboa, 31 em Faro e 26 no Porto.



Amanhã, o calor vai intensificar-se, estando previstas máximas de 38 graus em Évora e Santarém. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados 35 graus em Lisboa, 32 em Faro e 26 no Porto.



Segunda-feira deve contar com mais calor, ao serem atingidos os 40 graus no Alentejo.



