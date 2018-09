Outono começa no domingo com temperaturas próximas dos 40 graus

Temperaturas "estão bastante acima da média para esta altura do ano", afirma o meteorologista Ricardo Tavares.

Por Lusa | 07:14

O outono começa no domingo com temperaturas acima dos 30 graus Celsius, podendo aproximar-se dos 40 nas regiões da Beira Baixa, Alentejo e Vale do Tejo, segundo Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



De acordo com Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio de outono ocorre no dia 23 de setembro às 02h54 horas. Esta estação prolonga-se até ao dia 21 dezembro às 22h23 horas, dando início ao inverno.



Em declarações esta sexta-feira à agência Lusa, o meteorologista Ricardo Tavares adiantou que o outono vai começar com temperaturas bastante elevadas para esta altura do ano.



"Para os próximos dias vai haver alguma alteração. Vamos ter uma subida de temperatura já no sábado, com algum significado, entre 02 a 04 graus Celsius das máximas, o que já levou o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] a emitir aviso amarelo de tempo quente", disse.



O IPMA colocou sob aviso amarelo para sábado e domingo os distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa e Beja devido ao tempo quente.



"Estes distritos já têm aviso amarelo e é provável que, à medida que nos aproximamos do fim de semana, o IPMA os estenda a mais distritos. No domingo e na segunda-feira vamos ter novas subidas da temperatura máxima", indicou.



De acordo com Ricardo Tavares, as temperaturas vão subir até segunda-feira e a partir de terça-feira começam a descer gradualmente.



"Segunda-feira prevê-se que seja o dia mais quente com máximas a aproximarem-se dos 40 graus no interior do Alentejo, Vale do Tejo e na Beira Baixa [entre os 35 e os 40]. De resto em todo o território vão estar valores acima dos 30 graus. Uma situação de tempo quente nesta altura do ano", disse.



Ricardo Tavares explicou que "esta não é uma situação anormal", mas as temperaturas "estão bastante acima da média para esta altura do ano".