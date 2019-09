Outubro lidera sorte nos superprémios do Euromilhões

O Euromilhões volta a ter a jogo, esta terça-feira, o prémio máximo de 190 milhões de euros. Outubro parece talhado para entregar superprémios. Nas três edições anteriores em que foram atribuídos mega jackpots, a sorte ditou que em dois sorteios os 190 milhões de euros tenham sido entregues no décimo mês do ano.

Em agosto de 2012, um casal inglês ganhou pela primeira vez na história do Euromilhões o prémio máximo. Dois anos mais tarde, foi a vez de um jogador anónimo do concelho de Castelo Branco ter acertado na mega fortuna. O português premiado – que se manteve sempre anónimo – foi totalista a 24 de outubro de 2014. Em Espanha, a 6 de outubro de 2017, um outro cidadão anónimo recebeu o super prémio.

Agora, dois anos depois, outubro volta a garantir a possibilidade de ganhar 190 milhões de euros. São já 21 edições do loto europeu em que ninguém tem o palpite certeiro.

O último jackpot foi sorteado em julho último, no valor de 107 milhões de euros e foi entregue em Espanha. Este ano, o maior prémio atribuído foi no valor de 175 milhões de euros e caiu na Irlanda. No loto europeu a sorte não sorri aos portugueses desde abril, quando o boletim premiado com 79 milhões de euros foi registado num café de Cernache do Bonjardim (Sertã). Foi o único primeiro prémio entregue este ano em Portugal.