Ovar aprova fundo de 100 mil euros para ajudar refugiados ucranianos

A autarquia de Ovar aprovou, em reunião de câmara, a constituição de um fundo de apoio de cem mil euros. A iniciativa, denominada "Ovar/UCR NIA, mais esperança" tem como objetivo a atribuição de apoios a pessoas deslocadas da Ucrânia, com caráter de urgência, ao abrigo do Fundo de Emergência Social previsto no RASMO – Regulamento de Ação Social do Município de Ovar.Para além das bolsas de alojamento, emprego e voluntariado já criadas no âmbito deste projeto, assim como da apresentação de candidatura ao programa Porta de Entrada – Programa de Apoio a Alojamento urgente, e da outorga de protocolos/contratos com entidades terceiras para garantir alojamento temporário, a autarquia tem previsto medidas de emergência: apoio ao arrendamento, contratos de arrendamento, apoio a saúde e medicação, apoio a encargos com instalações (água, saneamento, eletricidade e gás), cabazes alimentares, alojamento e alimentação e outros apoios ás famílias.