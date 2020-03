Ovar em estado de calamidade pública por causa do coronavírus

Ninguém entra ou sai de Ovar. O Governo decretou o estado de calamidade no concelho devido ao elevado risco de transmissão generalizada de Covid-19 e, "salvo um conjunto de situações excecionais", fica "vedada a saída dos residente para fora do município e vice-versa", esclareceu o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Profissionais de saúde, das forças de segurança e socorro, bem como moradores de regresso a casa, estão autorizados a furar o cordão sanitário.



O período de "quarentena geográfica", que hoje começa, estende-se até ao dia 2 de abril. Até lá todas as atividades comerciais comerciais não essenciais ficam interditas. Restaurantes e oficinas têm ordem para encerrar. Permanecem abertas padarias, supermercados, farmácias, bancos e postos de combustíveis.





Os comboios passam, mas não param. A linha do Norte que atravessa Ovar continua a operar, ainda que não seja autorizada a saída ou entrada de passageiros nas estações do concelho. Centros de saúde e hospitais continuam de portas abertas. Serviços de telecomunicações e o regular abastecimento de água e energia estão garantidos. O controlo da nova fronteira, bem como das localidades em quarentena, é assegurado pela PSP e pela GNR. Ontem, o perímetro que leva ao isolamento do concelho estava já a ser definido.

"Impunha-se elevar o nível de alerta", considerou o primeiro-ministro António Costa. Ovar foi o primeiro concelho do País com uma "situação de transmissão comunitária" de Covid-19, justifica.



Mais de metade dos infetados da região Centro

A Direção-Geral da Saúde assinalou ontem a existência de 51 casos de infeção pelo novo coronavírus na região Centro. Desses, mais de metade (30) têm ligação a Ovar, explicou depois a ministra da Saúde, Marta Temido. Sob vigilância, 440 pessoas do concelho estão em quarentena, acrescentou.





