"Ovar já não é uma situação especial": retirada do cerco sanitário está em curso, diz Graça Freitas

A diretora-geral da saúde avançou que a medida deverá acontecer "entre 18 e 19", depois das autoridades terem concluído "que estavam reunidas as condições para que Ovar deixasse de ser uma zona de exceção".

A cerca sanitária, imposta em Ovar a 17 de março, vai ser levantada em breve, anunciou Graça Freitas."Ovar foi alvo de medidas extraordinárias porque tinham dinâmicas da doença muito intensas. A avaliação epidemiológica em Ovar já não é uma situação especial. Tem características semelhantes às de outras zonas do país. Houve também um reforço do SNS no sentido de responder às situações de doença. Temos que pensar também nos fatores da população, sujeita a grande stress", afirmou.