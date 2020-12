Ovar reabre unidade de saúde do Furadouro na primeira semana de janeiro

A unidade de saúde do Furadouro, em Ovar, reabrirá ao público "na primeira semana de janeiro", anunciou hoje fonte dessa estrutura, após nove meses de encerramento por falta de condições para um funcionamento seguro na atual conjuntura pandémica.

O espaço em causa é uma extensão da Unidade de Saúde Familiar (USF) João Semana, situada no mesmo concelho do distrito de Aveiro, e retomará a sua atividade assistencial a 1.200 utentes após obras recentes que permitiram criar novos circuitos no imóvel para a deslocação de resíduos hospitalares.

"A Unidade de Saúde do Furadouro reabrirá na primeira semana de 2021, após a conclusão da empreitada de reabilitação do edifício financiada pela autarquia local, no valor de cerca de 12.500 euros", revelou, em comunicado, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Vouga.

As obras ficaram concluídas esta quarta-feira, mas até janeiro há ainda que proceder "à higienização e desinfeção dos espaços, e à reposição de toda a logística necessária ao funcionamento da unidade, que passará a oferecer melhores condições para utentes e profissionais".

Admitindo eventuais "constrangimentos que estas reativações possam implicar no funcionamento das USF envolvidas" na prestação de cuidados primários a todo o concelho, o ACES diz-se, ainda assim, "em condições de satisfazer os desejos das populações locais e da Câmara Municipal de Ovar, que sempre solicitaram que a estrutura do Furadouro se mantivesse a funcionar".

Também para "o início do próximo ano" prevê-se "idêntico processo de reabertura para a Unidade de São Vicente Pereira", que é uma extensão da USF Alpha, sedeada em Válega, e que também está encerrada desde maio devido à ausência de condições sanitárias para operar em contexto de covid-19.

Esse espaço específico serve 2.000 utentes e entra hoje em obras, destinadas igualmente à "criação de circuitos seguros para resíduos hospitalares".

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já provocou a morte de mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, infetando mais de 68,8 milhões.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 se registaram a 02 de março, o mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde indica que morreram 5.373 pessoas dos 340.287 casos de infeção confirmados.

No caso específico do concelho de Ovar, com 55.400 habitantes dispersos por 148 quilómetros quadrados, o último boletim epidemiológico da autarquia indicava quinta-feira 243 casos ativos de covid-19 no território. Em causa está assim um acumulado local de 56 óbitos e 2.388 casos de infeção por covid-19 desde março.

No mesmo concelho estão desde março também encerradas as unidades de São Vicente Pereira e de Arada, por falta de condições sanitárias para atendimento ao público na atua conjuntura pandémica.

Segundo dados disponibilizados quinta-feira pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, a extensão do Furadouro já foi sujeita a obras para corrigir deficiências, a de São Vicente inicia hoje a devida empreitada e só o polo de Arada continua sem data prevista para a intervenção.

Hoje está ainda encerrada a extensão de Esmoriz da USF da Barrinha, para que toda a equipa da estrutura possa ser sujeita a testes de rastreio à covid-19 após contactos de risco, mas, segundo a delegada de saúde pública de Ovar, esse espaço específico deverá reabrir ao público já na próxima segunda-feira.