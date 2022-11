Ovos podem começar a faltar nas prateleiras dos supermercados

Já há falta de alguns alimentos nas prateleiras dos supermercados e o setor dos ovos é um dos afetados pela crise. Há produtores que receiam que exista escassez nos supermercados durante a época natalícia.



Segundo a SIC Notícias, a Europa registou a pior época epidémica em termos da gripe das aves. A oferta reduziu significativamente e há dificuldade em dar resposta à procura.





Com a inflação, o preço dos ovos aumentou e os custos de produção vieram acentuar a crise no setor e, apesar do cenário de incerteza, um dos maiores produtores nacionais de ovos garante que não haverá mais subidas de preço, pelo menos, até ao final do ano.