Paços de Ferreira com 294 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes

Paços de Ferreira registou 294,4 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e é o concelho do distrito do Porto com a menor incidência, indica o município, que cita dados da Administração Regional de Saúde do Norte. A autarquia refere, no entanto, que "ainda não é o tempo de baixarmos a guarda".

Em nota de imprensa, a Câmara de Paços de Ferreira afirma que "estes dados vêm confirmar a enorme e consistente redução do número de novos doentes Covid-19 no concelho, sendo fruto da forma exemplar como todos os cidadãos estão a desempenhar o seu papel ao longo das últimas semanas". O município constituiu uma equipa multidisciplinar de acompanhamento e criou um sistema pioneiro que permite realizar milhares de contactos com cidadãos que estavam em situação de isolamento profilático ou constituíam contactos de alto risco, "ajudando a autoridade de saúde local a recuperar o grande atraso que se verificava em outubro e novembro e, assim, estancar a propagação descontrolada do vírus". A autarquia destaca ainda o trabalho da Brigada Municipal de Apoio Comunitário e o empenho de várias instituições concelhias.

"A câmara municipal agradece a todos os nossos cidadãos o trabalho imenso que em conjunto tem sido feito por forma a ultrapassarmos um momento muito difícil da nossa vida coletiva. O caminho que temos pela frente nos próximos meses continuará a ser exigente, pelo que ainda não é o tempo de baixarmos a guarda. O cumprimento de todas as medidas de prevenção continua a ser absolutamente fundamental para podermos encarar o futuro mais próximo com a necessária esperança", conclui o município de Paços de Ferreira.