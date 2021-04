Paços de Ferreira sobe a nível amarelo de transmissibilidade da Covid-19

Um surto de Covid-19 numa fábrica de Paços de Ferreira fez com que este município do distrito do Porto tenha sofrido "um aumento significativo de casos", passando para o nível amarelo de transmissibilidade.



"Três semanas após a implementação da Matriz de Risco, que conjuga os dados relativos à incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes e o Risco de transmissibilidade (Rt) a 7 dias, podemos verificar que o concelho de Paços de Ferreira sofreu um aumento de ambos os indicadores, e com essa aceleração passa para o quadrante amarelo da transmissibilidade, com uma incidência muito próxima do limite superior", refere uma publicação na página oficial do município na rede social Facebook. Segundo fonte municipal, "no dia 31 de março havia 62 pessoas infetadas com a Covid-19", sendo que 30% "tiveram origem num surto ocorrido numa fábrica de estofos".

