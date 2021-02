Paços de Ferreira vai vacinar contra Covid no Parque de Exposições

O centro de vacinação de Paços de Ferreira vai ser instalado no Parque de Exposições da Associação Empresarial de Paços de Ferreira e estará funcional a partir de segunda-feira, dia 15, anunciou esta sexta-feira o município.

O local foi definido em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega III – Vale do Sousa Norte. "O espaço escolhido, situado num local central do nosso concelho, permite a vacinação em larga escala, bem como garante todas as condições de mobilidade e segurança às dezenas de milhar de cidadãos que aí se irão deslocar", indica a autarquia.

O centro "estará em permanente funcionamento até que a vacinação de todos os cidadãos do concelho seja concluída", acrescenta o município, avançando que, "a Capital do Móvel passará a ser, também, a Capital da Esperança".