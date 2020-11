Padaria de Olhão oferece pão a pessoas carenciadas e afetadas pela pandemia

Uma padaria de Olhão está a oferecer o pão que sobra diariamente às pessoas carenciadas que estão a ser afetadas pela pandemia.O cesto com o pão do dia anterior é colocado no exterior do estabelecimento para que qualquer pessoa que necessite o possa levar."A ideia surgiu há duas semanas, depois de termos presenciado uma situação com crianças carenciadas. Lembrámo-nos de oferecer o pão, que para nós não tem utilidade para venda, mas que está bom para consumo", disse aoFilipe Martins, proprietário da Kubidoce. O pão é "todo levado antes de almoço", o que demonstra as dificuldades que muitas pessoas estão a passar.O Banco Alimentar do Algarve está atualmente a prestar apoio a 25 mil famílias que residem na região.