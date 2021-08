O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado este domingo com um graffiti numa das laterais do monumento, numa extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês, informou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP). Em tradução livre, a mensagem pode ser lida em português como: “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate.”









A ocorrência foi registada pela PSP ainda durante a manhã, cerca das 11h30, tendo o facto sido comunicado à Câmara Municipal de Lisboa (CML), que tutela o monumento. O graffiti foi feito por desconhecidos e não há, até ao momento, qualquer suspeito identificado.





O Padrão dos Descobrimentos, da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida, foi erguido pela primeira vez em 1940, com materiais perecíveis e integrado na Exposição do Mundo Português. Em 1960 foi reconstruído em betão, por ocasião da comemoração dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique, o impulsionador dos Descobrimentos.

Em junho do ano passado, também a estátua do Padre António Vieira, no Largo Trindade Coelho, em Lisboa, foi alvo de vandalismo. A obra do escultor Marco Telmo Areias Fidalgo foi danificada com a palavra “descoloniza” pintada a vermelho. “Atos de vandalismo contra o património coletivo da cidade são inadmissíveis”, disse, então, o autarca Fernando Medina. Os autores do dano não foram identificados.