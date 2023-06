Padre afastado por denúncia de abusos de menores volta a celebrar missa no domingo

O padre Mário Rui Pedras, das paróquias de São Nicolau e de Santa Madalena, em Lisboa, volta a celebrar missa no domingo, após ter sido afastado por denúncia de alegados abusos de menores, e critica a Comissão Independente.Em carta aos paroquianos, afirma que a investigação prévia terminou e que, "dada a inverosimilhança da denúncia", o instrutor do processo "propôs ao bispo que fosse levantado o afastamento".O grupo liderado por Pedro Strecht não escapa a críticas: "Recebeu e transmitiu a denúncia, fazendo de mera caixa de correio e dando ressonância à calúnia", acusa. "Analisarei quais as vias possíveis para reclamar judicialmente a reparação que me é devida."