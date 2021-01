O padre Fernando da Silva Campos, da Diocese de Santarém, faleceu este domingo de madrugada vítima de Covid-19. O presbítero, de 93 anos, morreu no seu quarto, na residência sacerdotal do Seminário de Santarém, onde estava a ser acompanhado por um sacerdote enfermeiro desde que testou positivo para o novo coronavírus.Além do padre Campos, como era conhecido entre os fiéis escalabitanos, o padre António Gonçalves Diogo também testou positivo para a Covid-19. Segundo oapurou, o padre Diogo, outro dos clérigos mais antigos da cidade e do concelho, está internado no Hospital de Santarém, apresentando um estado de saúde debilitado.