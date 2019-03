Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre Carlos morre na sacristia da Basílica do Santuário de Fátima

Carlos Silva, 59 anos, sentiu-se mal na sacristia antes da missa.

Por José Durão | 09:10

O padre Carlos Silva, capelão do Santuário de Fátima desde 2018, morreu na terça-feira, aos 59 anos, quando se preparava para celebrar missa na Basílica da Santíssima Trindade.



Segundo a Agência Ecclesia, o membro da congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (dehonianos), natural de Angola, "faleceu depois de se ter sentido mal quando se paramentava, na sacristia das capelas do piso inferior da Basílica".



Os meios de socorro foram chamados, e foram efetuadas "várias tentativas de reanimação sem sucesso, acabando por ser declarado o óbito", revelou o Santuário de Fátima.



Em comunicado, a congregação do padre Carlos Silva destacou o seu percurso biográfico, frisando que "sempre alimentou o gosto pela Teologia Espiritual, tendo obtido o grau de mestre em Teologia nessa área".



A 1 de agosto, iria celebrar o 60º aniversário, verão em que assinalaria também 30 anos de ordenação sacerdotal.



Professado a 7 de outubro de 1980, e ordenado presbítero a 2 de julho de 1989, Carlos Silva passou pela diocese da Angra, nos Açores, e em Vila Real de Santo António, no Algarve, durante seis anos. O corpo esteve esta quarta-feira em câmara ardente no Seminário de Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide (Amadora), e hoje será sepultado no cemitério de Queluz, junto dos seus familiares.