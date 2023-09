Padre condenado por burla tributária

O padre António Pires, que exerce atividade pastoral no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, foi condenado pelo Tribunal de Miranda do Douro a dois anos e cinco meses de prisão, com pena suspensa, condicionada ao pagamento de 20 305 euros, pelo crime de burla tributária.



O sacerdote é presidente da direção da Casa da Criança Mirandesa - uma instituição de particularidade social, em Sendim (Miranda do Douro) - e terá sido nessa condição que os crimes terão acontecido, entre janeiro de 2013 e agosto de 2017.









