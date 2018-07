Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre contestado deixa paróquia de Viana do Castelo

Foi alvo de uma petição na internet e um protesto no adro da igreja.

08:17

Manuel Pinto, sacerdote contestado pela comunidade de Darque, Viana do Castelo, vai deixar a paróquia para fazer um doutoramento em Direito Canónico, em Espanha, com aval do bispo da diocese.



Foi alvo de uma petição na internet e um protesto no adro da igreja, em março, por um grupo de paroquianos que exigia o seu afastamento devido a alegadas atitudes indignas.



Na altura, o sacerdote admitiu ter sido alvo de ameaças de agressão.