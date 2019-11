Padre criticado por prosseguir missa onde homem morreu

Um homem, de 68 anos, morreu, sábado à noite, quando assistia à missa na Igreja Matriz de Esposende. Manuel Losa sentiu-se mal pouco depois da missa das 19h15 ter começado e o padre Delfim Fernandes não interrompeu o culto, mesmo com os meios de socorro no interior da igreja a tentar reanimar a vítima durante mais de 40 minutos.Na comunidade, várias pessoas criticavam ontem a opção do pároco, que é arcipreste de Esposende, considerando desajustada a atitude em continuar com a missa."Não interromper a missa foi a melhor decisão. Pedi às pessoas que se mantivessem calmas, que havia um irmão nosso a sofrer ao fundo da igreja, que lhe tinha dado qualquer coisa, mas estava a ser assistido. Pedi para não se perturbarem e continuarmos a celebrar, rezando até para que ele não sofresse tanto", explicou o pároco Delfim Fernandes, questionado pelosobre a polémica decisão de continuar a celebração."Interromper a eucaristia, não. A vida é isto, e celebrar a eucaristia é celebrar a nossa vida e a nossa vida de fé. Como havia condições para socorrer a vítima sem perturbarmos, prossegui. No fim, refletindo, confirmei que o melhor foi continuar a celebrar a missa", afirmou o padre Delfim Fernandes.Apesar da pronta assistência por parte dos bombeiros, INEM, uma médica e uma enfermeira que assistiam à missa na Igreja Matriz de Esposende, o óbito acabou por ser declarado no local.