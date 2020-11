Padre Cruz a caminho dos altares

A diocese de Lisboa concluiu esta quinta-feira a parte diocesana do processo de canonização do padre Cruz, que no início da próxima semana segue para a Congregação para as Causas dos Santos, em Roma.

O Padre Francisco Rodrigues da Cruz nasceu em Alcochete, a 29 de julho de 1859, e faleceu em Lisboa a 1 de outubro de 1948. Alcançou em vida uma enorme fama de santidade, ao ponto de ser popularmente chamado como o Santo Padre Cruz.

Formou-se em Teologia em Coimbra em 1880, e ordenou-se sacerdote em 1882. Por alturas das perseguições religiosas da Primeira República Portuguesa, esteve preso durante alguns dias e foi interrogado pelo próprio Ministro da Justiça de então, Afonso Costa, após o qual foi libertado.

Era extremamente respeitado por todos, até por elementos mais radicalmente anticlericais, devido à caridade que exercia e pela santidade de vida que já então demonstrava. Desenvolveu um intenso apostolado e uma caridade sem limites junto dos presos, dos mais pobres e dos sem-abrigo.

O processo de canonização começou em Lisboa a 10 de Março de 1951, tendo a fase diocesana sido concluída esta quinta-feira. Agora, aguarda-se a análise do processo pelos oficiais da Congregação que, a correr bem, culminará com a declaração, pelo Papa, da Heroicidade das Virtudes, fase decisiva para que se procure um milagre que leve à beatificação.