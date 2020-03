Padre de Faro infetado com coronavírus está internado nos cuidados intensivos

Um padre do seminário de Faro, com 32 anos, está infetado com coronavírus.Vasco Figueirinha, de 32 anos, encontra-se internado nos cuidados intensivos do Hospital Faro desde esta segunda-feira mas, segundo o que oconseguiu apurar, o prognóstico é favorável.O padre estaria em isolamento desde o momento em que soube que estava infetado.