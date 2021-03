Padre de Lousada morre aos 94 anos

Fernando da Cunha Carvalho, antigo padre de Caíde de Rei e de Nespereira, em Lousada, morreu ontem aos 94 anos, no Hospital de Santo António, no Porto. O funeral foi realizado hoje no auditório paroquial de Caíde de Rei.

Vários fiéis têm deixado mensagens de pesar nas redes sociais. "Era pequeno de altura mas muito grande em sabedoria divina. Tinha uma paz aqui na terra, que ela perdure agora no céu. Até sempre Padre Carvalho", escreveu um dos paroquianos. "Que Deus o acolha em seu coração, como o senhor padre Carvalho nos acolheu a todos nós durante a sua vida", referiu outro. "Que Deus lhe um lugar maravilhoso para continuar a vida espiritual. Foi ele que nos casou. Era meu cunhado e padrinho, irmão do meu marido", lamenta uma paroquiana.

Após a cerimónia fúnebre, Fernando da Cunha Carvalho foi a sepultar no cemitério de Caíde de Rei. A missa de sétimo dia será celebrada na quinta-feira, 8 de abril, às 19h00, na igreja de Caíde de Rei.