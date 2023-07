O cardeal-patriarca de Lisboa dispensou de funções o padre Teodoro Dias de Sousa, até agora pároco na Malveira e Venda do Pinheiro (Mafra), e que constava da lista dos suspeitos de abusos sexuais contra menores.



Neste momento é um padre sem paróquia; pode continuar a exercer o seu ministério, mas com limitações: está proibido de contactar com crianças, jovens e adultos vulneráveis e não pode celebrar missas onde haja menores.









