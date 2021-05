Padre de Odemira pede resposta urgente do Governo na integração de imigrantes

O pároco de Odemira, Manuel Pato, lembrou esta segunda-feira que sempre denunciou as condições precárias em que vivem os trabalhadores migrantes em explorações agrícolas e defendeu a necessidade de o Governo dar uma resposta urgente na sua integração.

"Temos vindo a acompanhá-los, sobretudo desde há 11 anos em que eu estou aqui em Odemira, quer alertando as entidades de algumas situações de precariedade, quer colaborando com as instituições", contou à agência Lusa Manuel Pato.

No entanto, para o pároco de Odemira, no distrito de Beja, "no momento presente" o grande desafio da paróquia é intermediar a relação entre a comunidade local e os imigrantes, de forma a "prevenir fundamentalismos", nomeadamente sentimentos de "xenofobia"