O padre Luís Miguel Costa continua esta segunda-feira a ser julgado por crimes sexuais no Tribunal de Viseu.

Para a sessão desta segunda-feira está prevista a audição de uma testemunha abonatória do arguido. Depois seguem-se as alegações finais. A defesa pede que seja absolvido de todos os crimes. Do lado do menor, a intenção é que o sacerdote seja condenado por aliciamento de menores para fins sexuais e coação sexual agravado na forma tentada. Arrisca sete anos de prisão.