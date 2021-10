Um padre da arquidiocese de Braga, professor de História no reputado colégio católico D. Diogo de Sousa, em Braga, foi filmado por alunos a ver imagens de duas mulheres nuas, enquanto vigiava o teste de Português de uma turma do 9º ano.Segundo alguns estudantes que gravaram a situação insólita, o docente com cerca de 60 anos terá alegadamente comentado uma das fotografias de cariz erótico, escrevendo: “Arrebento-te toda.