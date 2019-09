‘Padre em cuecas’ é presbítero da Igreja Vetero Católica

O padre Júlio Santos foi esta quinta-feira confirmado como presbítero da Igreja Vetero Católica, durante uma eucaristia que decorreu no Auditório Municipal de Castanheira de Pera, durante a tarde, perante uma plateia composta.O antigo padre da paróquia de Pedrógão Grande foi suspenso na sequência da polémica gerada pela fotografia sua, em cuecas, que publicou nas redes sociais. Afastado pela Diocese de Coimbra, o padre procurou um novo destino. "Acho que [esta] é a igreja onde posso desenvolver melhor o meu ministério", afirmou. "Não quero criar cisões, queria simplesmente vir para uma igreja onde possa continuar a minha missão", declarou.Júlio Santos assistiu António Raposo, arcebispo primaz da Igreja Vetero Católica, nas celebrações religiosas de quinta-feira. No futuro, será Júlio Santos a presidir às eucaristias."O que aconteceu não foi agradável, mas foi um descuido", disse o arcebispo. "Não estou a aprovar o que aconteceu, mas acho que não se deveria excluir ninguém. Todos somos humanos, todos nós temos fragilidades", acrescentou António Raposo.O arcebispo primaz António Raposo confirmou esta quinta-feira que, a 5 de outubro, quando a Igreja Vetero Católica assinala o seu aniversário, o padre Júlio Santos será nomeado vigário-geral para Portugal.O arcebispo António Raposo aproveitou esta quinta-feira para tecer críticas à Igreja Romana sobre a forma como encara o celibato. "Concordo com o celibato como opção livre, assumida com dignidade. Todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas, e não pelas dos outros", afirmou.