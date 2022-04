O ‘padre’ Marcelino Gama, de 84 anos, fez esta semana um exame forense, a seu pedido, no Instituto de Medicina Legal do Porto, para provar que é impotente e por isso inocente das acusações de violação durante uma sessão de exorcismo.Em prisão preventiva em Vila Real desde 24 de dezembro, é suspeito de ter abusado de uma mulher de 40 anos. A alegada vítima pediu para ser submetida a um exorcismo para tirar o diabo do corpo, mas garante que foi violada, sob hipnose, na casa de Marcelino, em Murça. Ordenado padre em 1965 e expulso em 1972, por motivos graves, nunca revelados, Marcelino Humberto Gama admitiu ter praticado o exorcismo, mas negou os abusos. O antigo padre já foi acusado outras vezes de abusos durante exorcismos. A Polícia Judiciária de Leiria deteve-o em 2018, após queixa de uma mulher de 61 anos, num caso que não chegou a julgamento e que tem recurso pendente na Relação de Évora.