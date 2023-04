A Procuradoria da República do Porto acusou um padre jesuíta, antigo diretor-geral do Instituto Nun’Alvres, em Santo Tirso, de seis crimes de perseguição entre 2018 e 2019.O Ministério Público indica fortes indícios de que o acusado agiu com uma “postura de agressão laboral e de completo controlo sobre a atividade profissional destes”, perturbando-os a todas as horas dentro e fora do horário laboral, dando ordens constantes, exigindo respostas imediatas sobre assuntos que extravasavam as suas funções, “atingindo, por essa forma, a saúde física, psíquica e dignidade pessoal dos mesmos”.