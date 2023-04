Passavam poucos minutos das 8h00 de sexta-feira quando Luís Mendes, o ex-vice-reitor do Seminário do Fundão que cumpre 10 anos de prisão por abuso sexual de menores, saiu do Estabelecimento Prisional da Guarda.



O antigo sacerdote, que em 2013 foi condenado por abusar de seis adolescentes na instituição que dirigia, cumpriu cinco sextos (8 anos e 3 meses) da pena e saiu em liberdade condicional.