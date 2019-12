'Padre sexy' celebrou primeira missa em nova paróquia com igreja repleta

A população de Gondomil encheu por completo a igreja da freguesia, no concelho de Valença, para assistir à primeira missa do padre Ricardo Esteves, o ‘padre sexy’ que saltou para as capas dos jornais por gostar de andar de mota, ir ao ginásio e sair à noite. Este domingo à tarde mostrou-se "ansioso por iniciar os novos projetos".

"Trago as minhas antigas paróquias no coração, serão sempre as minhas ‘paróquia-mãe’, mas não vou menosprezar ninguém e vou trabalhar com entusiasmo nas novas freguesias", confessou ao CM Ricardo Esteves. Após dez anos em Caminha, o ‘padre sexy’ saiu em setembro por decisão do bispo de Viana do Castelo.