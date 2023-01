Aos 39 anos, Ricardo Esteves nunca deu um beijo na boca nem teve relações sexuais, mas é ‘especialista’ em assuntos de amor. "Desejo sexual não é amor", "No casamento tem de existir discussões para colocar as coisas nos eixos, mas não discussões que possam destruir", escreve Ricardo Esteves, conhecido como ‘Padre Sexy’, na sua página do Facebook.









