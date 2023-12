O padre Ricardo Esteves volta a ver o seu nome envolvido num caso de burla. Aconteceu no ano passado, com o livro ‘Viver a Vida’, e repete-se agora, com a nova obra, ‘Reflexões Diárias’. O sacerdote, conhecido como padre ‘sexy’, já apresentou queixa na PJ de Braga.



Foi criado um perfil falso do padre Ricardo no Facebook, com indicações para pagamento do livro através de transferência bancária.









