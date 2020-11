'Padre sexy' lança livro solidário

O padre Ricardo Esteves, que ficou conhecido como 'padre sexy' e 'padre motard', vai lançar um livro de cariz solidário, em dezembro. O sacerdote anunciou hoje, nas redes sociais, que a obra chamar-se-á 'Teoria... Apenas Teoria - Compilação de um Sonho' e está, neste momento, em impressão.

Na breve descrição do livro, é indicado que se trata de "um conjunto de meditações ou pensamentos". "Confissões, seguramente de um homem religioso, ou, se preferirmos, uma atormentada peregrinação interior levada a cabo por otimista desesperado. Ao longo destas páginas, somos conduzidos pela mão indagadora, não de um vagabundo ou de um profeta, mas de alguém que procura com denodo, o essencial da revelação das coisas e da vida; do mistério do Homem e da existência; do enigma de Deus e do tempo. Não poucas vezes, 'Teoria... Apenas Teoria' oferece-nos a suave melodia do canto magistral e o estilo sentencioso do sábio. Todos quantos quiserem partilhar com o autor esta caminhada ou peregrinação interior terão certamente a gratificante sensação de que a vida vale a pena...!", refere a contracapa do livro.

O padre, de 37 anos e natural de Tangil (Monção), foi pároco de Lanhelas, Vilar de Mouros e Seixas, em Caminha, durante 10 anos. Assume, agora, as paróquias de Gandra, Taião, Sanfins, Boivão e Gondomil, em Valença.